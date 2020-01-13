زوج دنيا بطمة يعلق على قرار منعها من السفر

في أول تعليق له بعد الأزمة، كذّب المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، جميع الأخبار التي تم تداولها حول منع زوجته َوشقيقتها ابتسام من السفر.

جاء ذلك بعد التحقيق معهما في قضية ”حمزة مون بيبي“، وذلك إثر ذكر اسميهما في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو ”حمزة مون بيبي“ على موقع ”سناب شات“.

وأضاف الترك في مقطع فيديو له عبر تطبيق ”سناب شات“: ”أؤكد لكم أن لا دنيا موجودة في التحقيق ولا ابتسام موجودة في التحقيق ولا اسمهم موجود في التحقيق ولا عليهما أي نوع مثل ما أنتم ذكرتم أنهما ممنوعان من السفر أو عليهم وعليهم .. ما في من هادا الكلام كله“.

وكانت أنباء متداولة أفادت بمنع شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء للفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها البحريني محمد الترك، الذي يعمل مديرا لأعمالها من مغادرة المغرب، وذلك على خلفية تورطها في قضية ما أصبح يعرف بحساب ”حمزة مون بيبي“ المتخصص في فضح المشاهير على موقع ”سناب شات“.

وذكر موقع ”كود“ المغربي المختص بأخبار الفنانين والمشاهير، أن شرطة المطار منعت بطمة وزوجها من مغادرة البلاد متجهين إلى البحرين، لتدخل على إثرها الفنانة المغربية في حالة غضب وهيجان بسبب قرار المنع من السفر.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد أطلق سراح دنيا وأختها ابتسام بكفالة 400 ألف درهم مغربي بعد الاستماع إليهما في القضية، التي أصبحت مثار جدل حول تورط بطمة وشخصيات أخرى في التشهير بالحياة الخاصة لبعض الفنانين والشخصيات.

وحدد القاضي يوم 10 شباط/ فبراير المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو ”حمزة مون بيبي“ على موقع ”سناب شات“.