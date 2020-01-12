وفاة الفنان البحريني علي الغرير

توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، جراء إصابته بسكتة قلبية، حسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.

انا لله وإنا إليه راجعون..

كل نفس ذائقة الموت.. وفاة الفنان #علي_الغرير جراء سكتة قلبية ألمت به قبل قليل.. الله يرحمك يا بو خالد ويجعل مثواك الجنة ???????? pic.twitter.com/hBOpP1k3oa — alzayani✨ (@bn_3bdulla55) January 12, 2020

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل في البحرين والعالم العربي عن تأثرهم بخبار الوفاة المفاجئ، مقدمين عبر وسم ”علي_الغرير“ تعازيهم لأهل الفنان الراحل.

وقال المغرد ”علي أكبر“: ”رسم البسمة على وجوهنا جميعًا، صغيرنا وكبيرنا.. كان كبيرًا بتواضعه وتسامحه وطيبته.. كنت وستكون كبيرًا يا بو خالد.. مهدي سيظل محفورًا في ذاكرتنا.. ألف رحمة ونور عليك“.

رسم البسمة على وجوهنا جميعًا، صغيرنا وكبيرنا..

كان كبيرًا بتواضعه وتسامحه وطيبته..

كنت وستكون كبيرًا يا بو خالد..

مهدي سيظل محفورًا في ذاكرتنا..

ألف رحمة ونور عليك.. ????????????

#علي_الغرير ???? pic.twitter.com/zKoI89NqVk — Ali Akbar????.⚔️ (@aa_hsn1) January 12, 2020

المغردة أم عبدالله الفلاحي قالت: ”الله يرحمه و يغفرله ويعوضه الجنه ونعيمها يحبونه الجميع صغار و كبار“.

الله يرحمه و يغفرله ويعوضه الجنه ونعيمها

يحبونه الجميع صغار و كبار ????#علي_الغرير pic.twitter.com/T4ZlAB5IDs — أم عبدالله الفلاحي (@fajressa) January 12, 2020

وقال المغرد علي المهيزع: ”غرز رسائل عميقة جداً بإتقانه لشخصية ”مهدي“ في سعدون، أحببناه كثيراً بدور ”الرقي“ في نيران أما ”طفاش“ فتلك حكاية أخرى أحبه الصغار قبل الكبار بشخصيته المتواضعة والمرحة سفير الإبتسامة.. في ذمة الله لا تنسوه بالدعاء“.