تدخين وحجاب في مكان عام.. السعودية إلهام علي تواجه انتقادات واسعة (فيديو) ‎

تسبّب مشهد للفنانة السعودية إلهام علي، في مسلسلها الكوميدي ”سريع وسريع“، في إحداث موجة غضب واسعة، تارة لتقليدها الرجال، في طريقة الجلوس وشرب السجائر، وأخرى لارتدائها الحجاب وسط تلك الأفعال، ما أغضب جمهورها بسبب المشهد.

وانتشر مقطع فيديو، للمشهد الذي تسبّب في توجيه اتهامات لـ“إلهام“، بالإساءة إلى الحجاب، والترويج للتدخين في ذات الوقت، رغم أنها لم تشعل السيجارة في المشهد، الذي كان يصف فتاة تواعد الشباب داخل مكان عام، لكن بسخرية تهدف إلى الكوميديا.

المشهد الذي جسدته السعودية إلهام علي، في المسلسل، أعاد إلى أذهان الجمهور الحديث حول عدم احترام الذوق العام، لوجود ألفاظ وصفوها بالمسيئة أيضا، مؤكدين أن الدور الذي قدمته خلا من الكوميدية، وتضمن محتوى مسيئا، لا يجوز أن يعرض بالمملكة، أو أي مكان آخر.

تفاعل الجمهور الغاضب مع الفيديو، جعل تعليقاته حادة، فمنهم من قال: ”وذا خرب المجتمع والمراهقات قالوا لازم نوعي شرائح المراهقين وهم يبثون لهم أفكارا سيئة جداً“، وأضاف آخر: ”الألفاظ يا ناس الألفاظ والأسلوب ما قدرت أكمل المقطع !!! وين احترام الذوق العام؟!“.

وتابع آخر: ”الحين هي دور بويه ولا واحدة راعية مشاكل ولا مسترجلة .. في شيء غلط .. هي الحين تمثل دور بويه وحاطة ماكياج ولابسة الطرحة توحي أنها بنت عادية .. مدري بس هي صح تمثيلها حلو بس الدور هذا خايس وغلط والمشهد غلط“.

وانتقلت الفنانة السعودية إلهام علي، إلى البحرين من أجل العيش مع عائلتها، عقب الانتهاء من مرحلة الثانوية، حيث أعلنت هذا الأمر بعد تردد شائعات حول هروبها من السعودية إلى البحرين، ودرست بها الفنون المسرحية، وعملت بالمسرح والدراما، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

جدير بالذكر أن إلهام علي، كانت قد شاركت في عدد من المسرحيات، ومنها ”خميس كمش خشم حبش“ و“فندق المشاهير“ و“ملينا يا زحمة“، وكان عام 2018 بمثابة عام الحظ لـ“إلهام، حيث شاركت في أكثر من عمل درامي أبرزهم ”عطر الروح“ و“بدون فلتر“ و“حب بلا حدود“.