 أسامة الراشد يتصدر تريند السعودية بفيديوهاته الساخرة (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

أسامة الراشد يتصدر تريند السعودية بفيديوهاته الساخرة (صور وفيديو)

أسامة الراشد يتصدر تريند السعودية بفيديوهاته الساخرة (صور وفيديو)

المصدر: محمد عبد الفضيل – إرم نيوز

حل اسم أسامة الراشد، أحد أبرز مشاهير سناب شات في السعودية، ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولا بالمملكة، عبر موقع التغريدات ”تويتر“، بعد تداول فيديوهاته الساخرة على نطاق واسع بين المتابعين.

ووصف رواد ”تويتر“ أسامة الراشد بـ“خفيف الظل“ وصاحب الفيديوهات الهادفة، في الوقت الذي يسعى فيه مشاهير آخرون لإثارة الجدل بفيديوهات ”تافهة“ و“غير مفيدة“، بحسب المغردين عبر الهاشتاغ.

وشارك مغردون مجموعة فيديوهات لأسامة الراشد، أحدها علق فيه على وضعه في فصل الشتاء ونصح المتابعين بعدم رمي الطعام في القمامة.

وفي مقطع آخر، انتقد إطلاق النار في حفلات الزفاف بهدف إبعاد الناس عن هذه العادة السيئة، كما نصح بإعطاء المال للأمهات حتى تحل البركة على الأبناء.

يذكر أن أسامة الراشد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الذين يحظون بمتابعة كبيرة وقبول واسع بين المواطنين، وعرف بأنه يسعى لإيصال هدف ورسالة من وراء مقاطع الفيديو التي ينشرها، ويعد ثاني نجم مشهور بعد فيحان الذي يتابعه نحو 5 ملايين عبر قناة ”يوتيوب“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
الشتاء
تاغ
سناب شات
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث