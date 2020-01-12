أسامة الراشد يتصدر تريند السعودية بفيديوهاته الساخرة (صور وفيديو)

حل اسم أسامة الراشد، أحد أبرز مشاهير سناب شات في السعودية، ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولا بالمملكة، عبر موقع التغريدات ”تويتر“، بعد تداول فيديوهاته الساخرة على نطاق واسع بين المتابعين.

ووصف رواد ”تويتر“ أسامة الراشد بـ“خفيف الظل“ وصاحب الفيديوهات الهادفة، في الوقت الذي يسعى فيه مشاهير آخرون لإثارة الجدل بفيديوهات ”تافهة“ و“غير مفيدة“، بحسب المغردين عبر الهاشتاغ.

وشارك مغردون مجموعة فيديوهات لأسامة الراشد، أحدها علق فيه على وضعه في فصل الشتاء ونصح المتابعين بعدم رمي الطعام في القمامة.

وفي مقطع آخر، انتقد إطلاق النار في حفلات الزفاف بهدف إبعاد الناس عن هذه العادة السيئة، كما نصح بإعطاء المال للأمهات حتى تحل البركة على الأبناء.

وسم #اسامه_الراشد

يرتفع ترند محلياً بعد تداول مُغردون مقاطع ساخره للسنابر

pic.twitter.com/PJTyGKH2Uz — هيئة المشاهير (@almobark_) January 11, 2020

#اسامه_الراشد هاشتاق مرفوع نشر فيه مغردون فيديوات لأسامة الراشد أحد مشاهير السناب. pic.twitter.com/lx1TzEUOHU — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 11, 2020

#اسامه_الراشد

اتابعه من زمان

مبدع

طريقته هي الكوميديا السوداء

التي اعشقها — بادي العنزي ???????? (@bqalenazi) January 11, 2020

يذكر أن أسامة الراشد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الذين يحظون بمتابعة كبيرة وقبول واسع بين المواطنين، وعرف بأنه يسعى لإيصال هدف ورسالة من وراء مقاطع الفيديو التي ينشرها، ويعد ثاني نجم مشهور بعد فيحان الذي يتابعه نحو 5 ملايين عبر قناة ”يوتيوب“.