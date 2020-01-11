فيديو جديد لاقتحام منزل نانسي عجرم يكشف جوانب خفية

فجر الصحفي سعيد الحريري مفاجأة جديدة فى قضية قتيل ”فيلا نانسي عجرم”، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور ”انستغرام“، وذلك بعدما نشر فيديو جديدا كشف من خلاله تفاصيل دخول القتيل محمد الموسى إلى الفيلا.

ويظهر فى الفيديو الذي نشره الحريري لحظة دخول الموسى إلى الفيلا، وحتى قتله على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وكان المحامي غابي جرمانوس والوكيل القانوني للدكتور فادي الهاشم، كشف تفاصيل جديدة حول القتيل محمد موسى، الذي لقي مصرعه قبل أسبوع إثر اقتحامه منزل الفنانة.

وأكد جرمانوس أن الهاشم خضع للتحقيقات مجددا يوم الخميس الماضي، قبل أن يخلى سبيله بضمان سند إقامته، مشيرا إلى أن استدعاء الهاشم وإعادة التحقيق جاء بعد أن صعّدت أسرة القتيل القضية، حيث قدمت ادعاء شخصيا كان لابد من خلاله أن يعود الهاشم للتحقيق.

وتعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى الاقتحام فجر الأحد الماضي، وقام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل السارق الذي اقتحم منزلهما في لبنان، فتم القبض عليه على خلفية الحادث، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

على الجانب الأخر، حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على تقديم التعازي لأهل القتيل الشاب السوري محمد موسى، وجاءت التعازي رغم اتهام أهل القتيل لزوجها الطبيب فادي الهاشم بأنه اجتزأ مقاطع من الفيديو الذي وثّقته الكاميرات وتلاعب بها من أجل إخفاء ما يريد.

وقالت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية لها بعد عودة زوجها إلى منزله: ”أكيد ما بنتمنى لا أنا ولا فادي ولا عيلتنا كلها اللي صار وأنا بدي عزي والدته بدي عزي زوجته وأهله جميعهم أكيد ما بنتمنى ياللي صار معنا بس هي الظروف“.