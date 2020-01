فيديو جديد لاقتحام منزل نانسي عجرم يكشف جوانب خفية

View this post on Instagram

فيديو يظهر تفاصيل إضافية للصّ الذي إنتهك حرمة منزل الدكتور #فادي_الهاشم و زوجته الفنانة #نانسي_عجرم منذ لحظة تسلله ملثماً إلى المنزل وحتى لحظة مقتله على يد ريّ المنزل بعدما توجّه إلى غرفة بناته.