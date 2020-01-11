”دايلر“ السعودي يوضح حقيقة تعذيبه ”قطة“ في المايكرويف (فيديو)

أوضح المغني السعودي الشاب عبدالعزيز ربيع الدليجان المعروف بين السعوديين بـ“دايلر”، حقيقة الفيديو المنتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي روّج فيه لتعذيب قطة، منتقدًا السوشيال ميديا التي أصبحت تتداول أي شيء وتتحدث فيه دون معرفة الحقيقة.

وأكد نجم مواقع التواصل الاجتماعي ”دايلر“ في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ أن مقطع الفيديو يرجع إلى سلسلة من الشخصيات التي يجسدها على سبيل التمثيل حيث كان يقوم من خلال هذا المقطع بتجسيد شخصية تُدعى ”عبده“، وهو شخص متخلف فمن الطبيعي أن يظهر بشكل غريب ويفعل شيء أغرب.

وأشار إلى أنه عندما كان يتحدث عبر قناته على ”اليوتيوب“ عن تلك الشخصية سأله أحد المتابعين عن ماذا سيحدث للقطة حال وضعها في الميكروويف؟ منوهًا أنه فعل ما رأى الجمهور دون تشغيل الفيديو، إلا أن أحد الأشخاص اجتزأ المقطع وقام بنشره بهذه الطريقة.

وعبرَ ”دايلر“ عن غضبه إزاء ما حدث لأن ما ظهر للجمهور هو أن دايلر يعذب قطته، متسائلًا: ”كيف أعذب قطتي وكل حيوان أمتلك له عندي له حساب على إنستغرام؟ كيف؟“.

واستطرد ”دايلر“ حديثه، قائلًا إن هذا الفيديو قديم وله عشرة أشهر، منتقدًا نفسه بأنه كان وقتها يقوم بنشر أي شيء وبشكل يومي دون التريث لما سيحدث في تجاه أي مقطع.

واختتم قائلًا: ”يا جماعة حساب قطاياتي معروف روحوا سرشوا عليهم“.

وكان قد أثار ”دايلر“ الذي يحظى بمتابعة مليونية في حساباته بتويتر وإنستغرام، غضب مواطنين سعوديين بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربة مروعة على قطة، إذْ ظهر حاملًا قطة بيده ويتساءل عما يمكن أن يحدث لها في ما لو وُضعت في جهاز التسخين (المايكرويف)، قبل أن يقوم بوضعها بالفعل ويغلق باب الجهاز الكهربائي عليها.

ورغم أن ”دايلر“ لم يقم بتشغيل المايكرويف، إلا أنه تلقى سيلًا من الانتقادات فالبعض اتهمه بالإساءة للحيوانات وتشجيع الصغار في السن على تقليده، فيما طالب مدونون سعوديون بملاحقته لمحاسبته على فعلته.

#دايلر_يعذب_قطه يوتيوبر شهير يقوم بوضع قطة في المايكرويف، ورغم انه لم ينفذ التجربة إلا أن الكثير قاموا بتقليده كون أكثر متابعيه من الأطفال، وقاموا بوضع القطط بالمايكرويف، والمغردين يرون أن ذلك تحريض لإيذاء الحيوانات. pic.twitter.com/gq6YgETTgy — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 9, 2020

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ ابن الـ 19 عامًا في موقع يوتيوب، نحو 6.6 ملايين متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ“يوتيوبر“ يقدم محتوى منوعا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا ويتجه بعدها للتمثيل.