سعد لمجرد يعلن خوضه تجربة سينمائية مع محمد رمضان للمرة الأولى (فيديو)

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن مفاجأة يتم تحضيرها حاليًا مع الفنان المصري محمد رمضان، بعد نجاح أغيتهما ”انساي“ التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا.

وقال سعد لمجرد خلال حفله الذي أحياه برفقة محمد رمضان في مركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور جماهيري ضخم: ”فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا“.

وقابل الجمهور الإعلان عن تنفيذ وعدهما لجمهورهما بعاصفة من الترحيب والهتافات العالية، فيما قال محمد رمضان: ”إن شاء الله مع بعض وثقة في الله نجاح“.

وأدى الثنائي سويًا أغنية ”انساي“ على المسرح، حيث أشعلا حماس الجمهور، وعلقّ محمد رمضان على تلك الأغنية قائلًا: ”صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى في 10 آلاف انساي وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم“.

وأعرب سعد لمجرد عن سعادته بإشادة رمضان به وبنجاحاته، مشددًا على محبته له وترك الفنان المصري يبدأ فقرته مع جمهوره.

وحققت أغنية ”انساي“ للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد نجاحًا كبيرًا منذ طرحها منتصف يوليو الماضي ووصلت إلى 200 مليون مشاهدة عبر موقع ”يوتيوب“ وهي أول عمل يجمع الثنائي معًا.