حقيقة وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي

حسم أمجد عرقسوسي نجل الفنان السوري القدير فائق عرقسوسي، الجدل الذي أثير صباح اليوم الجمعة بعد الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة والده.

ونشر أمجد عرقسوسي صورة حديثة جمعته بوالده الفنان السوري، وطالب في تعليقه عليها بتحري الدقة في مثل هذه الأخبار، وهاجم من يريدون جمع ”لايكات“ على حساب مشاعر الآخرين، مؤكدا أن والده بخير وسيعود أفضل مما كان عليه.

وكتب أمجد عرقسوسي، قائلا: ”بعمري ما نزلت صورة مع أبي بس هالمرة مضطر، يلي حابب يجمع لايكات على حساب مشاعر الناس رح يتحاسب، بابا بخير وراجع أحسن من قبل إن شاء الله“.

بعمري ما نزلت صورة مع ابي…بس هالمرة مضطر…يلي حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس… رح يتحاسب…بابا بخير و راجع احسن من قبل انشاء الله… تم النشر بواسطة ‏‎Amjad F Irksose‎‏ في الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٠

وأعادت نقابة الفنانين السوريين بفرع دمشق منشور نجل الفنان السوري ونفت بشكل رسمي الشائعة التي انطلقت فكتبت عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”الزميل الفنان فايق عرقسوسي بخير“.

وتم تداول أخبار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تفيد بوفاة الفنان السوري وذلك استنادا للحالة الصحية غير المستقرة له خلال الفترة الماضية بعدما أجرى عملية جراحية خسر من خلالها الكثير من وزنه، إذْ عانى من أوجاع في المعدة والقولون بعد إصابته بورم حميد قام باستئصاله.

ويعتبر الفنان السوري من أبرز نجوم سوريا الذين شاركوا في عدد من الأعمال السورية؛ إذ عُرف في بدايته من خلال دور عبده في مسلسل ”حارة نسيها الزمن“، كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير ”أبو كامل“، وشارك الفنان السوري بالمسلسل الذي أثار جدلا واسعا ”ما ملكت أيمانكم“ من خلال شخصية الأستاذ معروف.