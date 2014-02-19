صور.. السينما المصرية تستقبل "Winter's Tale"

طرحت شركة "يونايتد موشن بيكتشرز" اليوم الأربعاء، فيلم "Winter's Tale"، لعرضه في دور السينما المصرية.

وقالت الشركة في بيان لها: "تقع أحداث "Winter's Tale" داخل مدينة نيويورك الأسطورية القديمة، حيث تروي قصة معجزات، ومصائر تلتقي، بالإضافة إلى المعركة التاريخية بين الخير والشر".

الفيلم من بطولة كولين فاريل وجيسيكا براون فندلي الحاصلين على الأوسكار، وجنيفر كونلي ووليام هارت وإيفا ماري سانت وراسل كرو، كما يشارك في التمثيل ريبلي سوبو وماكيلا تويجز اللذان شاركا أيضا في مسرحية "Once" على مسرح برودواي. ويمثل الفيلم التجربة الإخراجية الأولى لـ "أكيفا جولدسمان"، الذي اقتبس سيناريو الفيلم من رواية شهيرة من تأليف مارك هيلبرن.