نبيلة عبيد تتحدث لأول مرة عن صراعها مع نادية الجندي (فيديو)

تحدثت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عن الصراع الدائر بينها وبين مواطنتها الفنانة نادية الجندي، وذلك للمرة الأولى بعد إعلان عودتهما للعمل سويا من خلال مسلسل ”نساء من ذهب“ المقرر عرضه في رمضان المقبل.

واتهمت نبيلة عبيد بعض الأشخاص الذين كانوا يتسببون في تأجيج الصراع بينهما على من هي النجمة المسيطرة على السوق السينمائي في جيلهما والتي تستحق لقب نجمة الجماهير، إضافة إلى بعض الأقلام التي كانت تكتب عن هذا الصراع الأمر الذي أدى لتوتر العلاقة بينهما.

وأضافت نبيلة عبيد في تصريحات تلفزيونية أن إثارة المشاكل والخلافات بينها وبين نادية الجندي على اللقب لم تؤت ثمارها لأنها كانت محاولة للإيقاع بينهما، معترفة بأن نادية الجندي كانت هي ”نجمة الجماهير“ بالطبع.

وعن حقيقة الصراع قالت إنه تمثل في عملهما فقد كان الكاتب مصطفى محرم يكتب لها فيلما سينمائيا ويحقق نجاحا كبيرا فكانت تواجهها بعمل سينمائي أقوى يحقق نجاحا أيضا وكان يكتبه نفس السيناريست، مردفة أن هذا كله كان في صالح الجمهور بالنهاية.

وكشفت نبيلة عبيد السبب وراء غيابها طوال الفترة الماضية عن الفن قائلة إنها تعمدت ذلك لأنها تريد العودة بعمل قوي يضيف لتاريخها الفني المعروف، لافتة إلى أنها كانت تعرف أن الغياب أثار تساؤلات الجمهور.

وأعربت عن ترحيبها بالمشاركة في أي عمل فني تاريخي متمنية أن تكون عودتها من خلال عمل يثير ضجة لدى الجمهور وألا يكون تم تقديمه من قبل.

ويواصل المنتج اللبناني صادق الصباح، تحضيراته لمسلسل جديد يجمع فيه النجمات المصريات الثلاثة نادية الجندي ونبيلة عبيد ولبلبة ليكون من إخراج وائل إحسان و يحمل اسما مبدئيا ”نساء من ذهب“، سيكون بالكامل في بيروت، ويجري ترشيح باقي الفنانين المشاركين.

وأفادت المصادر بأن الشركة المنتجة قررت أن يكون بين الفنانين المشاركين في العمل إلى جانب النجمات الثلاثة، نجوم مصريون وآخرون من لبنان وسوريا، ليتم عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة المصرية نبيلة عبيد في الدراما، كان من خلال مسلسل ”كيد النساء“ مع الفنانة فيفي عبده، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل ”لهفة“ مع الفنانة دنيا سمير غانم.