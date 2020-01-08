انتحار مخرج مسلسل ”بيتي القبيحة“ الشهير

صدم الوسط الفني في هوليوود بعد الكشف عن انتحار سيلفيو هورتا، مخرج مسلسل ”بيتي القبيحة“ الشهير، والعثور عليه جثة هامدة في غرفة فندقية أمس الثلاثاء.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم العثور على هورتا 45 عامًا، غارقًا في دمائه بغرفة فندق بمدينة ميامي، بعد إنهائه لحياته بطلق ناري.

ويشتهر هورتا كونه البطل الأساسي وراء المسلسل الشهير ”بيتي القبيحة“، الذي كان من بطولة النجمة أمريكا فيرارا واستمر عرضه على مدار 4 مواسم من عام 2006 إلى 2010، كما شاركت النجمة سلمى حايك في إنتاج المسلسل.

وشكل خبر انتحاره صدمة لكثير من النجوم، الذين أعربوا عن حزنهم على حساباتهم الخاصة، أبرزهم أمريكا التي قالت ”لقد صُدمت وقلبي مفطور لسماع هذا الخبر المدمر عن وفاة أحد صانعي مسلسل بيتي القبيحة، لا يسعني سوى التفكير بشأن عائلته وأحبائه الذين يتألمون بشدة الآن، وخاصة عائلة المسلسل“.

ونشرت الممثلة الأمريكية فانيسا ويليامز، التي شاركت أيضًا في المسلسل، صورة تجمعها بهورتا على ”إنستغرام“ وقالت ”سنفتقد جميعًا إبداع وشغف سيلفيو للغاية، وخاصة أولئك الذين عملوا معه“.

يشار إلى أن المخرج الأمريكي ذا الأصول الكوبية، كشف عن مثليته لعائلته وهو في سن الـ 19، ويأتي خبر انتحاره الصادم في حين لم يتم الكشف عما إذا كان يعاني من مشكلة تؤرقه مؤخرًا، كما كان آخر نشاط له على إنستغرام خلال العام الماضي، حيث نشر في 21 يونيو صورة برفقة صديق له في إحدى دور السينما بهوليوود.

وبالإضافة إلى مسلسل ”بيتي القبيحة“، يذكر أن هورتا ساهم في صنع فيلم الرعب ”أسطورة شعبية“ والذي تم إطلاقه في عام 2000، وعلى الرغم من تحقيق الفيلم نجاحًا كبيرًا ووصول إيراداته إلى 72.5 مليون دولار، إلا أنه على عكس المتوقع، لم يكن المخرج آنذاك سعيدًا، إذ سبق وقال في لقاء عام 2008، ”سألنني الكثيرون لماذا لست سعيدًا، لقد حققت نجاحًا كبيرًا؟ وأجبت بأنني لست سعيدًا فكل ذلك يستنزفني، وكنت مرهقًا جدًا آنذاك ولم أرغب في التواصل مع أي شخص“.

وفيما يتعلق بمسلسل ”بيتي القبيحة“، يُذكر أن أصداءه كانت واسعة، حيث حاز المسلسل على حوالي 42 جائزة، بما في ذلك جائزتا غولدن غلوب، إحداها كأفضل مسلسل كوميدي والأخرى تكريما لـ ”أمريكا“ عن دورها، كما تم ترشيحه لما يصل إلى 92 جائزة، وبلغت أصداء نجاحه العالم العربي أيضًا، خاصة أنه يعد سر المسلسل الشهير ”هبة رجل الغراب“، الذي تم اقتباسه من ”بيتي القبيحة“.