الفنانة وعد تنتقد هذه الفئة من المحجبات (فيديو)

انتقدت الفنانة السعودية وعد، فئة من الفتيات المحجبات اللائي يتفاعلن مع الأغاني في الحفلات ويقمن ”بالتنطيط“ فتظهر بناطليهن الضيقة تحت العباءة.

وأعربت وعد عن استيائها من ارتداء تلك الفئة من الفتيات لملابس ضيقة لا تليق مع مكانة الحجاب وما يتطلبه من إدراك لقيمته، واصفة من يفعلن ذلك بالمزعجات.

وقالت الفنانة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”سؤال يمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟“، وفق تعبيرها.

وتابعت قائلة ”إنتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلون ضيق بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب“، حسب قولها.

انقسم الجمهور حيال تعليق الفنانة، فاعتبر البعض أن حديثها صحيح وأنه لابد على الفتيات أن يعرفن مكانة الحجاب، فيما قال البعض إنه ليس من حقها أن تتحدث في هذا الأمر لأنها حرية شخصية.