داليا البحيري تخرج عن طورها بعد نشر خبر كاذب عن وفاة ابنتها (فيديو)

View this post on Instagram

الفنانه داليا البحيري( حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا قادر ياخذ حقي ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . #alshiaka_magazine #هنا_شيحه #حلا_شيحه #حلا_شيحة #رانيا_يوسف #كريم_فهمي #احمد_السقا #شيماء_سيف#هنا_الزاهد #منه_شلبي #كنده_علوش #عمرو_يوسف #انغام #موسم_الرياض #تامر_حسني #دنيا_سمر_غانم #هنادي_مهنا #احمد_خالد_صالح #احمد_فهمي #شيرين_عبد_الوهاب #نانسي_عجرم #ايمي_سمير_غانم #دره_زروق #هند_صبري .#هنا_الزاهد #مصطفى_خاطر #عادل_امام #رامي_امام #حمدي_المرغني #داليا_البحيري #فلانتينو