داليا البحيري تخرج عن طورها بعد نشر خبر كاذب عن وفاة ابنتها (فيديو)

هاجمت الفنانة المصرية داليا البحيري، أحد المواقع الإخبارية لإعلانه عن وفاة ابنتها قسمت التي مازالت على قيد الحياة.

وقالت ”داليا“، في فيديو تداولته إحدى الصفحات التي تهتم بأخبار المشاهير:“في موقع ناشر صورتي مع بنتي قسمت ربنا يحميها، وكاتب خبر عن وفاة بنتي، والمقصود بيها بنتي خديجة اللي ماتت من فترة ربنا يرحمها“، ووصفت الموقع الذي نشر خبر الوفاة بـ“الحقير“ قائلة ”ده موقع حقير وأنا هقوله حسبي الله ونعم الوكيل، لإن ربنا قادر ياخد حقي وحق بنتي، ومش هقول ربنا يحرق قلب اللى كاتب الخبر على أولاده لأنها دعوة صعبة“.

داليا البحيري، أنجبت الطفلة خديجة من زوجها الأول رجل الأعمال سعيد جميل، إلا أنها توفيت بعد ولادتها بـ8 أشهر، جراء إصابتها بمرض نادر، ووصفت داليا البحيري وفاة ابنتها الأولى خديجة بأنه الحادث الأعظم في حياتها، والذي زلزلها نفسيا.

وكانت داليا روت قصة وفاة ابنتها، في تصريحات تلفزيونية سابقة، قائلة: إنها تساءلت إن كان الله يعرفها من بين ملايين البشر ويحبها“، مشيرة إلى أن الإجابة جاءت من الله بأنه يحبها، وكانت أكبر كلمة بحبك ولكنها في صورة درس قاسٍ، وهو فقدانها لابنتها الأولى ”خديجة“ ووالد ابنتها ”قسمت“.‏

يذكر أن الفنانة المصرية داليا البحيري مواليد 15 أكتوبر عام 1970، ولدت في محافظة الغربية في مدينة طنطا، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 1990، بينما حصلت على المركز 27 في مسابقة ملكة جمال العالم والتي كانت في لوس أنجلوس.

وعملت ”داليا“ بعد ذلك كمرشدة سياحية ثم عملت مقدمة برامج على القناة الفضائية المصرية وعارضة أزياء وتم تتويجها كسفيرة للنوايا الحسنة في عام 2010 من أجل محاربة مرض السكتة الدماغية.

تزوجت داليا 3 مرات وكانت المرة الأولى من رجل مصري أنجبت منه ابنتها خديجة وتوفيت بعد 8 أشهر ثم انفصلت عنه وفي المرة الثانية كانت من فريد المرشدي ولكنها انفصلت عنه بعد 5 سنوات ثم توفي فريد المرشدي عام 2014 وفي عام 2016 تزوجت للمرة الثالثة من رجل أعمال يدعي حسن سامي.