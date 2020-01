لماذا انتفض نجوم سوريا بسبب قتيل منزل نانسي عجرم؟

View this post on Instagram

العالم وصلو لغير مجرّات و لسا محطة mtv مابتوفر فرصة لحتى تنشر الكراهية و العنصرية ضد أبناء بلدي #السوريين و بين بلدين جارتين متل #لبنان و #سوريا ، مابعرف شو فكرتن من القصة بس من قلبي بتمنى يعرفو انو عم يبينو كتير زغار و سخيفين و ماعم يطلعو الا بنتيجة سلبية كبيرة عم تأذي كل الاطراف و خصوصاً صورتن هنن و سمعة و صورة اللبناني (( حدا يقلن ياجماعة انو الانسان العنصري هو عبارة عن حيوان ناطق مزعج و مكروه و بيلَعّي النفس ????))