إعلامية سورية تعلق على دلع حليمة بولند والأخيرة ترد (فيديو)

صدمت الإعلامية السورية أريج العبدالله، زميلتها في المهنة الكويتية حليمة بولند برأيها في دلعها، وقالت إن أسلوبها ينرفزها ويقهرها.
وظهرت العبدالله في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بجوار شقيقتها، موجهة حديثها لحليمة بولند قائلة، ”أختي تتدلع مثلك أضربها لأن دلعك ينرفزني ويقهرني“، فما كان من حليمة إلا أنها انفجرت بالضحك وحرصت على الرد عليها قائلة، ”الكيسة والنعومة فينا وفي أختك أنتي أيش يقهرك“، فجاء رد العبدالله ”أغار“.
وعادة ما تلفت بولند الأنظار بحركات الدلع التي عرفت بها بين الجماهير، التي تتسبب أحيانا في توجيه النقد لها واتهامها بالتصنع، وحين سئلت في برنامج ”كلام نواعم“، عن سبب تعمدها الحديث بدلال أمام الكاميرا، واستعراض أغراضها والهدايا التي تصل إليها، واتهامها بالتصنع، أجابت ”تصرفاتي حلوة وطبيعية“.
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#حليمة_بولند #اريج_العبدالله @emritaall224 قصتى يابنات مع التكميم???????? كنت ببحث عن دكتور لعملية التكميم لأنه طبيعتي أخاف من العمليات???? لكن مافي حل وبدء زوجى يقول كلام ماله داعى???? قررت أبدا وبأسرع وقت أحل مشكلتى ودخلت الانستقرام وشفت أعلان عن منتج تنحيف لكن ماعندى ثقة فيهم ???? لقيت دكتور تكميم له خبرة ويقولون أنه ممتاز رحت الدكتور وقال نشوف ونحدد موعد العملية بهاذا الوقت الرعب من دخول العمليات سيطر عليي???? تذكرت المنتج وقلت ببحث عنه لعله يكون خير وأستفيد دخلت الصفحة أستكشف أكاونتها ولقيت تجارب كثير وقلت في نفسي ممكن يكونو غير حقيقين وقررت أبحث أكثر عن تركيبت المنتج لأنى مرضيت سكر???????? بدئت وصليت ركعتين وتوكلت على لله وكلمت لأكاونت وطلبت المنتج وبدئت صاحبت الأكاونت بمتابعتى وكان عندها خبرة ممتازة بصراحة وكل يوم تدعمنى بالمعلومات وبفضل لله فقددت ١٦ كيلو????وغير كذا وقفت علاج السكر لانه المنتج هاذا ساعدنى بتنظيم السكر عندى وزوجى ماصدق النتائج ويقول استمرى بعد أكثر وألف الحمدلله ووعدتت صاحبت لاكاونت من شدة فرحتى انه أتكلم عن تجربتى بكل صدق يلي يبغا يعرف تفاصيل نزولي يتواصل معاها وربي يبارك لها ???? @emritaall224 @emritaall224
وقبل أيام أثارت حليمة بولند جدلا بعد ظهورها في فيديو رقص بالبرقع، مظهرة دلعها الأنثوي ومرتدية ملابس كاشفة لملامح الجسم، دون أن يظهر وجهها.
يذكر أن الإعلامية الكويتية زارت أخيرا منطقة البوليفارد بالعاصمة الرياض وظهرت برفقة عدد من ”البودي جارد“ وطلبت من الجماهير التي تجمعت حولها عدم طلبهم التقاط الصور معها قائلة، ”لا أحد يتصور معاي“.