إعلامية سورية تعلق على دلع حليمة بولند والأخيرة ترد (فيديو)

صدمت الإعلامية السورية أريج العبدالله، زميلتها في المهنة الكويتية حليمة بولند برأيها في دلعها، وقالت إن أسلوبها ينرفزها ويقهرها.

وظهرت العبدالله في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بجوار شقيقتها، موجهة حديثها لحليمة بولند قائلة، ”أختي تتدلع مثلك أضربها لأن دلعك ينرفزني ويقهرني“، فما كان من حليمة إلا أنها انفجرت بالضحك وحرصت على الرد عليها قائلة، ”الكيسة والنعومة فينا وفي أختك أنتي أيش يقهرك“، فجاء رد العبدالله ”أغار“.

وعادة ما تلفت بولند الأنظار بحركات الدلع التي عرفت بها بين الجماهير، التي تتسبب أحيانا في توجيه النقد لها واتهامها بالتصنع، وحين سئلت في برنامج ”كلام نواعم“، عن سبب تعمدها الحديث بدلال أمام الكاميرا، واستعراض أغراضها والهدايا التي تصل إليها، واتهامها بالتصنع، أجابت ”تصرفاتي حلوة وطبيعية“.

وقبل أيام أثارت حليمة بولند جدلا بعد ظهورها في فيديو رقص بالبرقع، مظهرة دلعها الأنثوي ومرتدية ملابس كاشفة لملامح الجسم، دون أن يظهر وجهها.

يذكر أن الإعلامية الكويتية زارت أخيرا منطقة البوليفارد بالعاصمة الرياض وظهرت برفقة عدد من ”البودي جارد“ وطلبت من الجماهير التي تجمعت حولها عدم طلبهم التقاط الصور معها قائلة، ”لا أحد يتصور معاي“.