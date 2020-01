فجر السعيد تكشف عن قرار جديد بعد تجاوزها أزمتها الصحية‎‎

View this post on Instagram

بلا استثناء هم هكذا في البدايات يتعاملون معنا بأقنعتهم.. وفي النهايات وبالذات في الأزمات الصحيه عندما يراهنوا على نهايتك وان لن تعيش او عندما تعيش ستبقى معاج بحاجه لهم حينها … يتعاملون معنا بوجههم الحقيقية.. لذا البدايات أجمل ..والنهايات أصدق…. هي تكشف حقائقهم.. الله ياكثر اللي كشفتهم وللاسف حتى الآن لم يستوعبوا إن #فجر قبل الأزمه الصحيه الشخصيه المسالمه التي تضحي لاجل الآخرين واللي تتحمل لاعتبارات عديده وتعطي بغير حساب ولاتعاتي ولا تشره تحولت الى شخصيه أخرى.. اقتنعت ان الحياه قصيره بلحظه سأموت فمن بحول حياتي نكد او من ينافقني للوصول الى استغلالي .. ومن يدعي صداقتي وهو يعمل لحساب حهاد اخرى لن يجد من اي استقبال … معده جديده وغولون جديد وامعاء جديده لابد ان يرافقه عقليه حديده تنظر للأمور من واقع ما ممرت فيه … الليمايفرحلي ان سنة 2020 دشت علي وانا بخير وعايشه وصحتي احسن واهو شاف حالتي كيف كنت لا اعتقد بانه سيكون له وود بحياتي .. الذي يصادقني لاجل نقل معلومات عني ايضاً ااتلزمني .. حياتي الخاصه ملكي وليست ملك الآخرين .. لكم مني وجهي الاعلامي اما تفاصيلي الدقيقه فعيب تنقلينها لكل الناس مهوووووووووو… وكل الناس ينقلونها لكل الناس وعقبها اتفاجأ بأسرار دقيقه بحياتي قد لا يكون لها اهمه عند الاخوين لكن انا يضايقني ان الناس تتداولها .. صكوا لسانكم اذا كنتوا بتحافظون علي… عموما الحجي ماينفع الحين موقفي صارم بصخصيتي الجديده …. اذا عرفتوا نفسكم فأحب أقولكم "درب الصد مارد" … وللعلم لا اقصد شخصيه معينه مو مجموعه رجال ونساء كانوا مقربين ولدي ثقه فيهم الآن لا اترشف فيهم بحياتي وان حاولوا يغسلون وجهم في #### صدقوني بيسمعون كلام قاسي من شخصبه اكيد ماتعرفونها لاني فعلاً تغيرت لذلك حطيت صورتي واقفه الحمدلله