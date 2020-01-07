درة التونسية: السينما أصبحت للرجال.. وقد أغيب عن التمثيل لهذا السبب

رأت الفنانة درة التونسية، أن الرجال باتوا يسيطرون على السينما، بعكس الدراما، التي تسيطر عليها النساء.

وعزت درة في تصريحات تلفزيونية، سيطرة الرجال على السينما إلى أن ”سعرهم أعلى وأعمالهم تحقق إيرادات أعلى في ظل نوعية الأعمال التي يقدموها مثل الأكشن“، مشيرة إلى أن ”السبب وراء ذلك هو الجمهور وأنه صنع ذلك لأنه يذهب لمشاهدة بطل السينما الرجل“.

ولفتت إلى أنها ”من الممكن أن تغيب عن التمثيل لفترة طويلة حاليا حتى تجد العمل المناسب الذي تظهر فيه“.

وأشارت إلى أنها ”أصبحت تعطي أهمية كبيرة لاختيار أعمالها وأنها قد لا تشارك في عمل لا ترى أنه يضيف لها جديدا“، لافتة إلى أن ”مساحة الدور ومحتواه مهمان بنفس المقدار، وأكدت أنها يجب تكون نجمة العمل فيما يتعلق بالدراما التلفزيونية خلاف السينما التي تحتمل وجود أكثر من بطل“.

وأردفت أن ”البطلة في السينما ربما تظهر في مشهدين كضيفة شرف مثلا ولكنها تستطيع أن تحقق بهما نجاحا كبيرا“.

وتابعت أنها ”لا تعير أهمية بالنسبة لموعد عرض الأفلام أو المسلسلات التي تشارك بها سواء تعرض في رمضان أو في موعد آخر“، مؤكدة أن ”الأهم هو العمل الجيد لأن هذا ما سيتذكره الجمهور لدرجة أنهم لا يتذكرون متى عرض لأول مرة“.