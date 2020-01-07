الفنانة السعودية بدور عبد الله تكشف حقيقة زواجها من منتج كويتي سرًا (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية بدور عبد الله حقيقة زواجها من منتج كويتي سرًا، لافتًة إلى أن انتشار هذا الأمر بكثرة شيء مضحك لأنها تسمعه خلال ساعات اليوم على مدار الفترة الماضية.

وأضافت بدور في تصريحات تلفزيونية: ”الموضوع يضحك الصبح بسمعه والضهر بسمعه والعصر بسمعه“.

وردت الفنانة السعودية على سؤال وُجه إليها بشأن هذا الزوج وأنه يتكفل بمعيشتها في الكويت خاصًة أنها لا تعمل وقادرة على توفير منزل ومعيشة بالكويت، مجيبًة في لقاء متلفز ببرنامج ”ع السيف“ قائلًة: ”مين قال إني أعيش حياة راقية لا أحد يدخل منزلي“.

واستطردت قائلًة: ”هل من الضروري أنني لكي أدير حياتي المادية يكون بعون رجل“، مبينًة: ”يستهيفون قدرات المرأة بأنها تستطيع أن تفتح بيتها وتعيش حياة راقية“.

وتابعت عبدالله: ”ولا متزوجة ولا شيء ولو تزوجت سأعلن الحمد لله يفتخر فيني زواجي ما بدي واحد يخبيني“.

واختتمت قائلًة: ”أنا أصلًا ما بدي أتزوج ولا الأمر في دماغي الزواج ولا راح أتحمل واحد من برة يدخل عليا يقولي وين الغدا ولا وين العشا فما راح أتزوج لا بالسر ولا بالعلن“.

يُذكر أن الفنانة بدور عبد الله من مواليد 24 سبتمبر 1977 وتعمل ممثلة ومنتجة سعودية بدأت حياتها في الإذاعة، والتقت بالمخرج عبد الخالق الغانم الذي رشحها للمشاركة في مسلسل ”طاش ما طاش 13“ ليكون هذا المسلسل أولى تجاربها التمثيلية، وفي عام 2013 قدمت برنامجًا بعنوان ”أحلى الليالي“ على قناة فنون، وشاركها بتقديمه نواف القطان وفوز الشطي.