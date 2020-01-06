تركي آل الشيخ يعترض على ظهور أصيل هميم في الإعلام السعودي

أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، اعتراضه على استضافة الفنانة العراقية أصيل هميم في وسائل الإعلام السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ، تعليقا على تغريدة كتبتها إذاعة ”ألف ألف“ السعودية عبر ”تويتر“: ”وش التخبط هذا؟! كيف يتم الاستضافة ومن المسؤول؟“.

ووجه ”آل الشيخ“ سؤاله للمسؤولين عن الإذاعة، حيث أشار إلى اسميهما في تعليقه، وهما المذيعة السعودية سهى الوعل، وهاني المهندس، والذي يعمل مذيعًا في الإذاعة المذكورة، وعلى الفور قامت الإذاعة بحذف التغريدة، دون الإشارة لشيء سواء باعتذار أو بتعليق حول الضيف البديل.

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1214172424041832448

يُذكر أن أصيل هميم تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في المملكة العربية السعودية، وهو ما لوحظ في تعليقات المتابعين على تغريدة تركي آل الشيخ، حيث طالبوا بحضورها في إحدى الحفلات بالمملكة.