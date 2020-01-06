أول تعليق من طارق العريان على انفصاله عن أصالة‎

وجّه المخرج المصري طارق العريان رسالة إلى طليقته الفنانة السورية أصالة نصري، في أول تعليق له بعد إعلانها خبر انفصالهما رسميا، اليوم الإثنين، مؤكدا أنه سيظل يحبها ويحترمها باعتبارها أما لأطفاله.

وقال طارق العريان في منشور كتبه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائما، والدة أطفالي إلى الأبد“.

https://www.instagram.com/p/B6-qUtgAOV0/

وأعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها نهائيا عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، ووالد أبنائها آدم وعلي، وذلك بعد مرور قرابة 4 أشهر على تداول أنباء حول هذا الأمر.

وقالت أصالة إنها لا تريد الخوض في تفاصيل حول أسباب الانفصال، مشددة على أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها، وأنها ستخلص في عملها كما عودت جمهورها الذي يدعمها.

وكتبت أصالة رسالة عبر حسابها على موقع إنستغرام، قالت فيها: ”صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل؛ حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي“.

وأضافت أصالة: ”وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا“.

واستطردت الفنانة السورية قائلة: ”سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره، أصالة“.