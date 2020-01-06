أصالة تعلن طلاقها من زوجها طارق العريان

بعد التزام الصمت التام تجاه ما انتشر بقوة خلال الأسابيع الماضية، حول انفصالها، خرجت المطربة السورية أصالة نصري عن صمتها لتؤكد طلاقها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وأعلنت أصالة انفصالها عن العريان من خلال منشور عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ قالت فيه: ”بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي“.

وأضافت أصالة: ”أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله“.

وانتشرت شائعات كثيرة حول الثنائي حيث زعمت بعض التقارير الإعلامية أن أصالة اكتشفت علاقة طارق العريان بممثلة شابة.