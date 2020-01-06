فوز العتيبي تخسر مهرها وتلوم الحاسدين

أعلنت الناشطة السعودية فوز العتيبي عن خسارتها لقيمة مهرها الذي دفعه لها زوجها، والذي يقدر بـ 100 ألف ريال سعودي، بعد قيامها بالمضاربة على أحد الأسهم بالبورصة وسرعان ما خسرت أموالها.

وقالت فوز العتيبي عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”‏حطيت مهري اللي اشغلتوني فيه بارامكو وخسرت اهب ياعيونكم“، ملقية باللوم على الحاسدين.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة، خاصة أن مهر فوز العتيبي كان الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، لاقترانه بعدة شروط تعجيزية، وضعتها الناشطة السعودية لقبول الزواج من مواطنها.

حطيت مهري اللي اشغلتوني فيه بارامكو وخسرت اهب ياعيونكم ???? — فوز العتيبي (@zooztox) January 5, 2020

وكانت الناشطة السعودية قد كشفت عن الشروط التي وضعتها للزواج من الشخص الذي تقول إنها تحبه، وهي: ”مبلغ الصداق 100 ألف ريال، وحصولها على خادمة خاصة، ومنزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها زوجها بالقول أو الفعل، وألا يتزوج عليها، واشترطت أنه في حالة أنه طلقها دون رغبتها يعوضها بمبلغ 500 ألف ريال، وآخرها ألا يمنعها من حقوقها النظامية“.