في طريقه للأوسكار.. ”الجوكر“ خواكين فينيكس أفضل ممثل درامي في ”غولدن غلوب“ 2020 (فيديو)

نال الفنان الأمريكي خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي هو (الجوكر) وعزز فرصه لنيل جائزة ”أوسكار“، وذهبت جائزة أفضل ممثلة سينمائية للنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم ”جودي“ .

فاز الفيلم الأمريكي ”1917“ ، الذي تدور أحداثه حول ملحمة عسكرية تعود للحرب العالمية الأولى، بجائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز ”غولدن غلوب“ في نسخته السابعة والسبعين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

Congratulations to Joaquin Phoenix – Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama – Joker (@jokermovie). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/78Y5FewsLj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

وحصد فيلم “Once Upon a Time in Hollywood” جائزة أفضل فيلم كوميدي، في الحفل الذي أقيم مساء الأحد، كما حصد فيلم الحلقة المفقودة ”missing link“ جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown، كما فازت أغنية (I’m Gonna Love Me Again) بجائزة أفضل أغنية من فيلم (Rocketman).

Best Actor in a Motion Picture, Drama goes to Joaquin Phoenix for "Joker". #GoldenGlobes pic.twitter.com/QCEAo33CYd — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

وفاز الممثل المصري رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي، وذلك عن مسلسل ”رامي“.

ويعد حفل توزيع جوائز ”غولدن غلوب“ من أهم وأشهر الأحداث الفنية السنوية، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار، وهي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944.

وتمنح الجائزة لأعمال تلفزيونية وغنائية إلى جانب الأعمال السينمائية.