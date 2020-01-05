نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصًا داخل منزلهما

كشفت تقارير صحفية عن نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إلى أحد المستشفيات في لبنان، بعد مروره بأزمة نفسية حادة، عقب قتله لصًا حاول سرقة فيلته.

وذكرت تقارير صحفية محلية في لبنان، أنه عقب حجز فادي الهاشم لإجراء التحقيق معه، تبين مروره بأزمة نفسية وعدم قدرته على استكمال التحقيق، فقرر قاضي التحقيق نقله إلى المستشفى لضمان تلقيه الرعاية الكاملة.

وأوضحت، أنه من المقرر أن يمكث زوج نانسي عجرم في المستشفى اليوم الإثنين، على أن يغادر الثلاثاء، لاستكمال التحقيق معه بشأن واقعة قتله اللص الذي حاول سرقة منزله.

وكان الصحفي سعيد حريري قد كشف عن مصادر مقرّبة من التحقيق، أن ”الدكتور فادي الهاشم كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، بعدما توجّه السارق داخل المنزل مشهرًا مسدسه ومصرًا على التوجه إلى الغرفة التي تنام فيها البنات، دون أن تنفع محاولات الهاشم لردع السارق عبر عرض المال عليه لمغادرة المنزل“.

وعقب الواقعة، تدخلت السلطات وأوقفت الهاشم؛ على ذمة التحقيق في القضية، بينما أصيبت الفنانة نفسها في الحادث.

وانتهت اللحظات المرعبة التي عاشها الهاشم ونانسي، بنهاية درامية، عندما اندفع الأول بشكل انتحاري – على حد قوله – نحو اللص؛ إثر دخوله غرفة بناتهما، حيث أطلق النار على اللص المقتحم وأرداه قتيلا.