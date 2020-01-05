توقيف زوج نانسي عجرم بعد قتله لصا اقتحم منزله (صور وفيديو)

أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وفقا لما أفادت به ”الوكالة الوطنية للإعلام“.

وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء على إثر تبادل لإطلاق النار بينه وسارق من التابعية السورية دخل فيلته، فجر اليوم، في ”نيو سهيلة“ بقضاء ”كسروان“؛ بهدف السرقة.

وذكرت الوكالة، في وقت سابق، أن شخصا يدعى محمد حسن الموسى، مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا نانسي عجرم؛ بغرض سرقتها، إلا أنه تفاجأ بزوجها يتصدى له.

وأشهر الهاشم مسدسه في وجه اللص، فحصل إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، فيما حضرت قوات الأمن إلى الفيلا؛ لإجراء التحقيقات اللازمة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان نبأ الحادثة، صورا للفنانة نانسي عجرم وهي تضع على ساقها لاصقة طبية؛ في إشارة على ما يبدو لإصابتها خلال واقعة السطو.

ونشرت قناة ”إم تي في“ اللبنانية مقطع فيديو، قالت إنه حصري، يبدو أنه مأخوذ من كاميرا مراقبة في فيلا الفنانة وأسرتها، قالت إنه يظهر كافة تفاصيل عملية السرقة.