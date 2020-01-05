بالفيديو.. بدور البراهيم ترد مجددا على هند القحطاني

ردّت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم على الهجوم الذي شنّته ضدها مواطنتها الناشطة هند القحطاني، بطريقة ساخرة، موضحًة أنها فوجئت بالهجوم عليها رغم أنها كانت تقضي إجازة رأس السنة الميلادية في حالة من الاستمتاع فقالت: ”في مثل بيقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى“.

وأكدت بدور البراهيم في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، أن هند القحطاني أجرت عملية تجميلية في أنفها، مشبة إياه بـ“منقار الطير“.

وكذّبت بدور البراهيم ما أوردته هند القحطاني عندما أعلنت عن عمرها الحقيقي مؤكدًة أنها لو قالت الحقيقة فعليها أن تطلع الجمهور على سنها في شهادة الميلاد، لافتًة إلى أن الشركات المعلنة تتهافت عليها رغم أن محتواها غير راق، مبينًة: ”إحنا ما قلنا اتحجبي ولا فكي ولا اتستري ولا ما ترقصين هذا شيء يخصك“.

وتهكمت على ”القحطاني“ بسبب عمليتها التجميلية فقالت: ”خشمي طبيعي مو فيه فيلر“، مختتمًة: ”أنا مواليد الثمانينات إنتي مواليد إيش يلا قولي“.

و تصدر وسم هاشتاغ هند القحطاني، السبت موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في السعودية بعد أن ظهرت في مقطع فيديو ترد فيه على بدور البراهيم، التي اتهمتها بأنها يمنية وليست سعودية، فهاجمتها في مقطع فيديو عبر ”سناب شات“، قائلًة إنها لن تلفظ اسمها لأن ذكره يرفع من مكانتها معتبرة أن هدف الهجوم عليها هو أن يتم ذكر اسمها أمام 2 مليون ونصف متابع، وهذا لن يحدث مطلقا.

واتهمت هند، مواطنتها بدور بالغيرة، قائلة: ”الغيرة قتلتك بسبب ما أنا فيه من متابعة وانتي عايزة تنشهري على قفايه، شوفي خشمك كيف ؟ من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، وعاملة عشرات عمليات التجميل“.