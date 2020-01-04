دفن المذيعة نجوى قاسم في مسقط رأسها بلبنان (فيديو)

يشيع اللبنانيون، اليوم السبت، جثمان الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، (52 عامًا)،إلى مثواها الأخير في بلدة جون، مسقط رأس الراحلة، حيث من المقرر أن يصلى عليها قبل أن يوارى جثمانها الثرى في البلدة، ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي.

وكان جثمان الفقيدة التي عملت مذيعة في قناة ”العربية“، قد وصل، مساء يوم الجمعة، إلى لبنان من الإمارات حيث توفيت، يوم الخميس، داخل شقتها في دبي .

نقل جثمان الاعلامية الراحلة نجوى قاسم من مطار رفيق الحريري ببيروت إلى مسقط رأسها بلدة جون نقل جثمان الاعلامية الراحلة نجوى قاسم من مطار رفيق الحريري ببيروت إلى مسقط رأسها بلدة جونوداعا #نجوى_قاسم نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة ???? تم النشر بواسطة ‏الإعلامي والأديب محمود الورواري‏ في الجمعة، ٣ يناير ٢٠٢٠

واستقبل الجثمان في مطار بيروت من قبل ذوي الراحلة، وعدد من القيادات اللبنانية، منها ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وجمال الجراح، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.

ونقل الجثمان بعد ذلك من المطار إلى قرية جون الواقعة في قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان على بعد 13 كيلومترًا من مدينة صيدا الساحلية.