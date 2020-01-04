اتهام المغني رود ستيوارت بضرب حارس أمني خلال سهرة رأس السنة‎

المصدر: أ ف ب

اتهم نجم الروك البريطاني رود ستيوارت بتوجيه لكمة إلى حارس أمني في فندق خلال سهرة رأس السنة في ولاية فلوريدا على ما جاء في تقرير لشرطة بالم بيتش وأوردته وسائل الإعلام.

وكان المغني البالغ من العمر 74 عامًا مع عائلته في فندق ”بريكرز“ في بالم بيتش عندما منعوا من دخول حفلة مقامة للأطفال في الفندق.

ويتهم رود ستيوارت بضرب الحارس المشرف على الحفلة على قفصه الصدري عندما لم يذعن لاحتجاجات ابنه.

وأوقف المغني المعروف بصوته الأجش، وشعره الأشقر، يوم الجمعة، بتهمة الضرب، وهي جنحة تعاقب عادة بفرض غرامة مالية.

وطلب منه المثول أمام محكمة في بالم بيتش في الخامس من شباط/فبراير.