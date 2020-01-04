فجر السعيد تتحدث عن علاقة قاسم سليماني بحادثة اقتحام السجون المصرية

تفاعلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مع مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، متهمًة إياه بأنه المدبر الرئيسي لعملية اقتحام السجون المصرية في عام 2011 خلال ثورة 25 يناير بهدف إنقاذ مرسي وجماعته.

وغرّدت فجر السعيد عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قائلًة: ”للأخوة المصريين قاسم سليماني هو الذي قاد عملية اقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف إنقاذ خلية حزب الله ومرسي وجماعته“.

وتابعت الإعلامية الكويتية قائلًة: ”وهو كذلك من وزع القناصة على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق ربنا عادل أقتص لأمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة قاسم سليماني“.

للأخوه المصريين #قاسم_سليماني هو الذي قاد عملية إقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف انقاذ خلية حزب الله ومرسي وحماعته ،،. وهو كذلك من وزع القناصه على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق … ربنا عادل أقتص لإمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة #قاسم_سليماني — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

ووسط تفاعل فجر السعيد مع إعلان مقتل قاسم سليماني، كغيرها من الكويتيين موضحًة أن مقتل قاسم سليماني كشف عن ميول حركة حماس الإيرانية، فكتبت في تغريدة أخرى: ”موتة قاسم سليماني كشفت حماس وميولها الإيرانية ألا زال هناك من مخدوع“.

موتة #قاسم_سليماني كشفت #حماس وميولها الإيرانيه … الا زال هناك من مخدوووووووع ???? — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

وكانت فجر السعيد قد أعلنت عن فرحتها بمقتل قاسم سليماني ووصفته بالإرهابي، فدونت تغريدة لها قالت فيها: ”وسقط أحد الإرهابيين الذين ساهموا في أحداث الثمانينات في الكويت، حوبة الكويت تبطي بس ما تخطي Kuwait City“.

وسقط أحد الإرهابيين الذين ساهموا في أحداث الثمانينات في #الكويت … حوبة الكويت تبطي بس ماتخطي ???????? @ Kuwait City https://t.co/9hJqJpSLcA — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

يُشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني، ذكر فجر الجمعة، أن مروحيات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين.