تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة مع عبادي الجوهر ليلة خطوبته (فيديو)

كشف المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن موقف طريف جمعه بالفنان عبادي الجوهر، خلال الحفل المخصص لتكريمه.

وقال آل الشيخ عبر اتصال هاتفي خلال ”ليلة عبادي الجوهر“، عرضته صفحة ”روتانا“ إنه سيروي قصة طريفة على الحضور جمعته لأول مرة بعبادي.

وأضاف:“كان زملائي مجهزين لي حفلًا بمناسبة خطبتي على شرف الفنان عبادي الجوهر…المهم ما كملنا الحفل لأن البيت كان فيه جن“، لينفجر آل الشيخ بالضحك ويبتسم عبادي.

ثم طلب تركي آل الشيخ من ”عبادي“ أن يتكرم عليه ويسمعه أغنية ”نالت على يدها“ ليزيد بن معاوية وصفها بأنها عزيزة على قلبه بشرط أن تكون على العود، ليجيب الجوهر بـ“حاضر“.

وقال إنه سعيد بتكريم الفنان عبادي الجوهر، ويوجه شكره للقائمين على الحفل والحضور، ليرد عليه الأخير بتوجيه الشكر له على التكريم.

وتأتي ليلة ”عبادي الجوهر“ ضمن ليالي الأساطير التي شملت: ليلة عبد الرحمن بن مساعد، ليلة سهم، ليلة ياسر بو علي، وليلة السندباد، فيما تشهد الفترة المقبلة تنظيم ”ليلة الصقر“ رابح صقر، وليلة البرنس ماجد المهندس.

وكشف الفنان السعودي عبادي الجوهر، عن عدد من أسرار حياته الشخصية بعيدًا عن عالم الفن للمرة الأولى، وقال في ليلة تكريمه ضمن موسم الرياض، إن اسمه الحقيقي هو عبدالله الجوهر، ونشأ في منطقة جدة بالسعودية، وترعرع في أحد أحيائها، وله فيه العديد من الذكريات قبل أن يحترف الفن.

كما تحدث عن حياته الزوجية وزوجته الراحلة، قائلًا:“الحياة الزوجية استقرار عاطفي وذهني، وزوجتي وقفت إلى جانبي كثيرًا، لأن الفنان متعب جدًا في سفره، وعمله، وغيابه، ومعجبيه“.

وكان الفنان عبادي الجوهر، قد طرح أغنية ”الجرح أرحم من فراقك دقيقة“، بعد رحيل زوجته.

ويعتبر عبادي الجوهر ملحنًا ومغنيًا سعوديًا، ومصنفًا كواحد من أفضل المطربين على الساحة العربية، وقام بتسجيل أكثر من 50 ألبومًا غنائيًا طوال مسيرته الفنية