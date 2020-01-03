فوز العتيبي تثير الجدل مجددا بفيديو ”جريء“ مع زوجها (فيديو)

عادت الناشطة السعودية فوز العتيبي، لإثارة الجدل مجددا بعد ظهورها في مقطع فيديو جريء مع زوجها أثناء تواجدهما في المنزل.

ونشرت فوز فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ظهرت فيه وهي تتحدث عن زوجها قائلة: ”حياتي كلها تمثيل وأنا معنفة وأحمد يضربني من ورى الكام، وطلعتوا صادقين، الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة“.

وأثناء ذلك ظهر زوج فوز العتيبي يحتضنها من الخلف بطريقة أثارت غضب الجمهور، الذين انتقدوا كشف حياتهم ولحظاتها الحميمية مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى المتابعات: ”‏‎أنت تجذبين السوء والشر لحياتك بترديدك لذا الخرابيط، مو أول مرة تتكلمين عن أحمد كذا صدقيني اللي تقولينه وترددينه بيقع ويصير ولا تستهينين بالكلام“.

انتي تجذبين السوء والشر لحياتك بترديدك لذا الخرابيط مو اول مرة تتكلمين عن احمد كذا صدقيني الي تقولينه وترددينه بيقع ويصييررر ولا تستهينين بالكلام — بنت عبدالله????♓️ (@EMaa132) January 3, 2020

وأضاف معلق آخر: ‏‎“قاصدة تنزلينه ذا الوقت ما راعيتي مشاعرنا سناقل وتعبانين“، وتابع ثالث قائلا: ”‏‎يع وين الخصوصية“.

هههههههههههههههههههههههههههههههههه — Si (@xsaraamer) January 3, 2020

وأردف رابع: ‏‎عندي إحساس إنه بيجي اليوم اللي راح تنفصلون عن بعض لأن حياتكم بهذا الشكل وبالعلن أمام الناس وبكل صغيره وكبيرة تقحمون الناس بها فلن تنجح حياتكم.

عندي احساس انه بيجي اليوم اللي راح تنفصلون عن بعض لان حياتكم بهذا الشكل وبالعلن امام الناس وبكل صغيره وكبيره تقحمون الناس بها فلن تنجح حياتكم — falcon eye (@falcanoooo) January 3, 2020

يذكر أن العتيبي دأبت على إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بدءا من خروجها دون عباءة للتجول في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض ونشرها للفيديو عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وصولا إلى قصتها مع زوجها ونشرها لشروطها كي تقبل الزواج منه، ثم لاحقا مشاركتها بعضا من لحظاتهما الخاصة مع متابعيها عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت في أحد الفيديوهات مع زوجها وهو يحملها ويؤدي قسما على أنه سيدلعها حتى لو وصل عمرها السبعين عاما.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومُقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.

وفي نهاية عام 2019 أشعلت الناشطة السعودية الجدل بقبلة حميمية مع زوجها خلال استقبالها العام الجديد 2020.

وظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها ”بتويتر“ في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي، وعلقت قائلة ”سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة“.