 فوز العتيبي تثير الجدل مجددا بفيديو ”جريء“ مع زوجها (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فوز العتيبي تثير الجدل مجددا بفيديو ”جريء“ مع زوجها (فيديو)

فوز العتيبي تثير الجدل مجددا بفيديو ”جريء“ مع زوجها (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري – إرم نيوز

عادت الناشطة السعودية فوز العتيبي، لإثارة الجدل مجددا بعد ظهورها في مقطع فيديو جريء مع زوجها أثناء تواجدهما في المنزل.

ونشرت فوز فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ظهرت فيه وهي تتحدث عن زوجها قائلة: ”حياتي كلها تمثيل وأنا معنفة وأحمد يضربني من ورى الكام، وطلعتوا صادقين، الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة“.

وأثناء ذلك ظهر زوج فوز العتيبي يحتضنها من الخلف بطريقة أثارت غضب الجمهور، الذين انتقدوا كشف حياتهم ولحظاتها الحميمية مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى المتابعات: ”‏‎أنت تجذبين السوء والشر لحياتك بترديدك لذا الخرابيط، مو أول مرة تتكلمين عن أحمد كذا صدقيني اللي تقولينه وترددينه بيقع ويصير ولا تستهينين بالكلام“.

وأضاف معلق آخر: ‏‎“قاصدة تنزلينه ذا الوقت ما راعيتي مشاعرنا سناقل وتعبانين“، وتابع ثالث قائلا: ”‏‎يع وين الخصوصية“.

وأردف رابع: ‏‎عندي إحساس إنه بيجي اليوم اللي راح تنفصلون عن بعض لأن حياتكم بهذا الشكل وبالعلن أمام الناس وبكل صغيره وكبيرة تقحمون الناس بها فلن تنجح حياتكم.

يذكر أن العتيبي دأبت على إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بدءا من خروجها دون عباءة للتجول في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض ونشرها للفيديو عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وصولا إلى قصتها مع زوجها ونشرها لشروطها كي تقبل الزواج منه، ثم لاحقا مشاركتها بعضا من لحظاتهما الخاصة مع متابعيها عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت في أحد الفيديوهات مع زوجها وهو يحملها ويؤدي قسما على أنه سيدلعها حتى لو وصل عمرها السبعين عاما.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومُقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.

وفي نهاية عام 2019 أشعلت الناشطة السعودية الجدل بقبلة حميمية مع زوجها خلال استقبالها العام الجديد 2020.

وظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها ”بتويتر“ في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي، وعلقت قائلة ”سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة“.

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