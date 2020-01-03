منع دنيا بطمة وزوجها من مغادرة المغرب

منعت شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها البحريني محمد الترك، الذي يعمل مديرا لأعمالها من مغادرة المغرب، وذلك على خلفية تورطها في قضية ما أصبح يعرف بحساب ”حمزة مون بيبي“ المتخصص في فضح المشاهير على موقع ”سناب شات“.

وذكر موقع ”كود“ المغربي المختص في أخبار الفنانين والمشاهير، أن شرطة المطار منعت بطمة وزوجها من مغادرة البلاد متجهين إلى البحرين، لتدخل على إثرها الفنانة المغربية في حالة غضب وهيجان بسبب قرار المنع من السفر.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أطلق سراح دنيا وأختها ابتسام بكفالة 400 ألف درهم مغربي بعد الاستماع إليهم في القضية، التي أصبحت مثار جدل حول تورط بطمة وشخصيات أخرى في التشهير بالحياة الخاصة لبعض الفنانين والشخصيات.

ووجهت المحكمة بمراكش للفنانة بطمة وأختها عدة تهم تتعلق بـ“الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، إضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، وكذلك المشاركة في النصب والتهديد.

وكان قاضي التحقيق ألغى قرار منع الفنانة المغربية دنيا بطمة من السفر، وهو ما يجعلها تستطيع ممارسة نشاطاتها الفنية سواء في المغرب أو خارجه، لكنه أبقى على نفس القرار جاريا فيما يتعلق بأختها بابتسام، نظرا لاستدعائها في أي وقت للتحقيق معها خاصة بعد أن ورد اسمها من جانب متورطين آخرين في القضية.

وحدد القاضي يوم 10 من شهر شباط/ فبراير المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو ”حمزة مون بيبي“ على موقع ”سناب شات“.