ما سبب وفاة نجوى قاسم؟

صدم الجمهور والوسط الإعلامي اليوم الخميس بوفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.

غير أن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا كشف أن سبب الوفاة ”ذبحة صدرية“.

وكتب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر:“بداية حزينة لعالم #2020 وخبر وفاة الزميلة # نجوي_قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ.“