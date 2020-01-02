وفاة مذيعة العربية نجوى قاسم

توفيت اليوم الخميس مذيعة العربية، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، عن عمر يناهز الـ 51 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم قد غردت متفائلة بالعام الجديد: ”يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على # لبنان”.

#happynewyear2020 #FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

ونعى الراحلة عدد كبير من زملائها في الحقل الإعلامي وسط صدمة وذهول لرحيلها المفاجئ، حيث كتب مدير قناة العربية السابق، السفير السعودي في الإمارات تركي الدخيل: ”وداعا للصديقة الغالية الأستاذة # نجوى_قاسم… وداعا سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية… وداعا صديقة الجميع… رحمة الله عليك رحمة واسعة… إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكتب المغرد السعودي البارز عبدالرحمن اللاحم: ”يوم حزين .. فاجعة وفاة أيقونة الإعلام # نجوى_قاسم رحمها الله رحمة واسعة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان“.

واشتهرت نجوى قاسم في العالم العربي منذ انتقالها إلى قناة العربية في العام 2004 بعد سنوات طويلة من العمل في قناة المستقبل اللبنانية.