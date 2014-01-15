صور..ميريام كلينك تضع 30 شرطاً لمن يرغب في الزواج منها

وضعت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، لائحة مكونة من 30 شرطاً، كمواصفات فارس أحلامها بالمستقبل، والتي تضمنت أنيكون طوله أكثر من 190 سم، ويتمتع بأكتاف عريضة ولديه شعر في رأسه وليس في جسمه، وأن يكون لون عينيه أزرق، ورائحته جميلة، وأن يكون عصبياً وذكياً وملابسه جميلة،ولكن لا يلبس ملابس رسمية إلا في المناسبات.

واشترطت"كلينك" لزوج المستقبل، أن يكون على الديانة المسيحية، وأن يكون من الطائفة الأرثوذكسية، وألا ينتمي لأيفريق سياسي، لاسيما 14 أو 8 آذار، وتابعت: أن يحرص على دعمي، ويكون متفهماً ويحب السلام، وأن يسأل عني في كل الأوقات.

وقالت "ميريام" على صفحتها الرسمية: يجب أن يكون حنوناً وغنياً وعصامياً، ولم يرث أمواله من أهله، وأن يحب التسلية وليس جدياً في كل الأوقات، ولكن صارماً بقراراته، وأن يحب الحيوانات

ويتقبل وجود قطة في السرير والمطبخ وفي أي مكان في المنزل، وأن يكون واثقاً بنفسه ومحترماً، وأستطيع أن أثق به، وأن يكون مثقفاً ومعظم وقته لي ويتكلم أكثر من لغة.