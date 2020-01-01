تعرف على الشاب العربي الثري الذي سيتزوج بنت ترامب (صور)

تحدد يوم الحادي عشر من الشهر الحالي موعدا لزفاف تيفاني، صغرى بنات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشاب اللبناني الأصل مايكل شربل بولص، في حفل بينت بطاقات الدعوة أنه سيكون في فلوريدا.

ويبلغ صهر ترامب العربي من العمر 25 سنة، ويصغر زوجته عروسه تيفاني بسنة واحدة، وهو يحمل أربع جنسيات بينها الأمريكية، وينحدر من عائلة لبنانية ثرية.

وعاش بولص في نيجيريا قبل أن ينتقل للولايات المتحدة ويتعرف على تيفاني عام 2018، أثناء وجودهما في إجازة بجزيرة ميكونوس اليونانية، حسب ما أوردت قناة ”ام تي في“ اللبنانية.

وقد شارك بولص في حفل عيد الميلاد الذي أقامته عائلة الرئيس ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، وأمضى حفل رأس السنة مساء أمس مع تيفاني في منتجع ترامب ”ما را لاغو“ بفلوريدا.