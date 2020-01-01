راغب علامة: لهذا السبب ابتعدت عن طرح ألبومات غنائية (فيديو)

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، السبب وراء عدم طرحه ألبومات غنائية في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الزمن تغير.

وشبّه راغب علامة الوضح الحالي للألبومات الغنائية بوسائل السفر التي تطورت مع الوقت، موضحا أن الناس قديما كانوا يسافرون بالحصان أو الجمال ويستخدمون الاستراحات ومع الوقت تواجدت الطيارة، وقال ”إحنا حاليا بالنسبة للألبومات أصبحنا في زمن الطيارة“.

وأضاف الفنان اللبناني في تصريحات تلفزيونية: ”لما كنا بنبدأ نحضر لألبوم كنا نسهر ونشوف الكاسيت والصورة ونلاقي الناس مستنية على الأبواب لاقتناء شريط الألبوم ولكن كله بقى على الابلكيشن دلوقتي“.

ورأى أن ”الوقت تغير وبقينا في زمن السينجل مع إن في جعبتي أكثر من 20 هيتس“، مشيرا إلى أنه لو قرر طرح أغنية منها سيكون كل 3 أو 4 أشهر.

وأكد راغب علامة، أن هذا وقت مناسب كي تأخذ كل أغنية وقتها مع الجمهور ”مش عاوز الناس تسمع الأغنية وتنبسط وبعدين أقول يللا غيره“.

وقال إن الظرف الذي يمر به لبنان حاليا يجعله بعيدا عن طرح أي أغنية ”عندي أغاني كتير الناس بتسمعها على الراديو حتى أن البعض عمل نكت عليا قالوا لو في فيضان هتلاقي راغب لو في حرب هتلاقي راغب“.

وعن تصويره لأول فيديو كليب في الوطن العربي لأغنية ”قلبي عشقها“ قال راغب علامة، إننا في بعض الأوقات يكون لدينا الفكر وليس الوسيلة، موضحا ”صورت الأغنية عن طريق سرقة اللوكيشن وكان وقتها عندي فلوس محدودة ولو قعدت أجيب تصاريح مش هيكفيها“.

وتابع علامة ”اتفقت وقتها مع المخرج رجا زهر الذي كان يعيش في لوس أنجلوس وكنت أغني وقتها في (نايت) وهو محل صغير والناس كانت تستني راغب يجي يغني“.

وأشار إلى أنه كان يريد تصوير الأغنية التي كان قد طرحها للجمهور صوتيا فقط ”قلت للمخرج رجا زهر عاوز أصورها ونعمل فيديو كليب وصرنا نسرق اللوكيشن ونوقف واحد بعيد عن المكان يراقب عشان ميجيش بوليس يسألنا عن التراخيص“.

يُذكر أن راغب علامة طرح آخر ألبوم غنائي له بعنوان ”حبيب ضحكاتي“ عام 2014 وضم 13 أغنية من بينها ”ذكريات، أنا اسمي حبيبك، شو مهضومي“ وتوقف عن طرح الألبومات على مدار الخمس سنوات الأخيرة.