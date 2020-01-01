وفاة أول مخرجة سينمائية في إيران عن 93 عاما

توفت صباح اليوم الأربعاء، أول مخرجة سينمائية في إيران، شهلا رياحي، عن عمر ناهز 93 عاما، حسب ما ذكرت الصحافة الإيرانية.

وقالت صحيفة ”صبح نو“ في موقعها الإلكتروني، إن ”الممثلة السينمائية والتلفزيونية شهلا رياحي توفت صباح اليوم عن عمر ناهز 93 عاما“، مشيرة إلى أن ”الراحلة رياحي كانت أول مخرجة للسينما في إيران“.

وغادرت شهلا رياحي عالم التمثيل في السنوات الأخيرة بسبب المرض والشيخوخة.

وأكد عباس عظيمي، العضو المنتدب لمعهد الفنانين الرواد في إيران، وفاة ”شهلا رياحي“.

وشاركت الراحلة في إنتاج العديد من الأعمال الفنية منها ”مرجان، والأحلام الذهبية، ومنتصف الليل، وحلم الصيف، وموت الفهد، والهروب من الجحيم، وعين النسر، وهدية الهند“، وغيرها.

ولدت شهلا رياحي، في الـ7 من شباط/ فبراير 1927، بالعاصمة طهران، وبدأت مرحلة التمثيل في عام 1944 وظهرت للمرة الأولى في السينما في فيلم ”الأحلام الذهبية“، وفي عام 1956 أصبحت أول امرأة إيرانية تقوم بإخراج فيلم وهو ”مرجان“.