أحمد السقا يصف نفسه بـ“تربي الوسط الفني“ لحضوره الكثير من الجنازات (فيديو)

كشف الفنان المصري أحمد السقا جانب من حياته الشخصية، وقال إنه ملقب بـ“تربي الوسط الفني“ بسبب حضوره الكثير من الجنازات لزملاء الوسط الفني، ورجل الشارع وقريب من الناس.

وأضاف السقا خلال استضافة على برنامج ”its show time“ أن هذا اللقب محبب إليه ودعا ربه أن يديمها عليه نعمه، متابعا: ”مين اللي هيدفني مش هلاقي حد هيدفني هيحطوني في الميكرويف“.

وأوضح السقا أنه من أسرة محافظة وتربى على الالتزام من صغره، َوالده كان بمثابة صديقه بينما كانت والدته ”شديدة“ وصارمة حسب وصفه.

وبسؤاله عن أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة ”أوعي تتجوز يا ابني“، وبين أن والده كان دائم النصح له بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم.

وأشار إلى أن مشاهد الأكشن في أفلامه مثل ”حرقه في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري“ وغيرها التي يقوم بها بنفسه بدون ”دبلير“ تدرب عليها ودرسها وليست ”فتونة منه“ حسب وصفه.

وكان آخر أعمال أحمد السقا مسلسل ”ولد الغلابة“ الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، ادوارد، كريم عفيفي، هادى الجيار، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، هاجر عفيفي، ريم سامي، طاهرة، أشرف مصيلحي، جلال الزكي وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

وفى سياق آخر، قارب أحمد السقا على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد ”العنكبوت“ تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في بطولته منى زكي، وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد ممدوح الذي يظهر كضيف شرف، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لطرحه بدور العرض السينمائية.