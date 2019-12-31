قنوات مغربية تحجب ظهور دنيا بطمة

قررت قنوات مغربية عدم بث سهرات غنائية تشارك فيها الفنانة المثيرة للجدل دنيا بطمة، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها وشقيقتها ابتسام بطمة في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو ”حمزة مون بيبي“ على موقع ”سناب شات“.

وأفاد موقع ”زنقة20“ المحلي نقلاً عن مصادر خاصة، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والتي تضم باقة من القنوات التلفزيونية وفي مقدمتها القناة الأولى الرسمية في البلاد، قررت حجب ظهور دنيا بطمة، من السهرات المسجلة لاحتفالات رأس السنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن القناة الثانية ”دوزيم“ لم تقرر بعد حجب ظهور بطمة من السهرات الغنائية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش جنوب المغرب، قد حدد يوم 10 شباط/ فبراير 2020 موعدًا لاستئناف التحقيق مع دنيا بطمة.

وتتابع بطمة بتهمتي ”المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر“.

وتم الاستماع إلى المغنية المثيرة للجدل أول مرة بعد وصولها، الخميس الماضي، للمغرب قادمة من البحرين برفقة زوجها، وذلك بعد أن وجهت السلطات المغربية استدعاءً للفنانة بطمة قبل حوالي أسبوعين.

وجاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيث طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.