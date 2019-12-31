للمرة الأولى.. إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيا بالسعودية في ”ليالي المحروسة“

يحيي الفنان المصري إيهاب توفيق اليوم الثلاثاء حفلا غنائيا نادرا في السعودية، وذلك ضمن النشاطات الفنية ”ليالي المحروسة“، التي تقام في العاصمة الرياض.

وأعاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العام للترفيه في السعودية تغريدة لشركة ”عيشها“ المنظمة للحفل والتي قالت في تغريدتها: ”الله على إيهاب توفيق وذكريات أغانيه اللي كبرت معنا متحمسين نستقبلكم في ليالي المحروسة بمنطقة بوليفارد الرياض يوم الثلاثاء“.

الله على إيهاب توفيق وذكريات أغانيه اللي كبرت معنا ????

متحمسين نستقبلكم في ليالي المحروسة بمنطقة #بوليفارد_الرياض يوم الثلاثاء ???? https://t.co/nqXajKeA8I — عيشها (@Enjoy_Saudi) December 30, 2019

ومن المنتظر أن يقدم إيهاب توفيق العديد من أغانيه التي عرفه بها جمهوره، ويأتي حفله ضمن استضافة ليالي المحروسة لنجوم مصريين؛ من بينهم أحمد عدوية، وعصام كاريكا وغيرهما.

يذكر أن هيئة الترفيه قامت بتغيير الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر ”تويتر“ وتمت تسميته ”شتاء الرياض“ وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في خمس مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.