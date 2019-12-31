بعد تعهد تركي آل الشيخ بالتحقيق .. مهرجان أنغامي يتبرأ من استضافة صلاح الأخفش

أصدر المسؤولين عن تنظيم مهرجان انغامي بمدينة جدة، بيانًا تبرأوا فيه من استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل على هامش فعاليات المهرجان بالمملكة العربية السعودية.

وقال البيان الذي نشره ”آل الشيخ“ عبر حسابه على موقع التدوين ”تويتر“: ”نحن مهرجان أنغامي الترفيهي ننفي حفلة صلاح الأخفش حيث إنها ليست مدرجة من ضمن فعاليات أنغامي وتقبلوا تحياتنا“.

يأتي هذا البيان بعد أن وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بفتح تحقيق حول موضوع استضافة صلاح الأخفش حيث قال في تغريدة له على حسابه على موقع ”تويتر“: ”هذا شيء غير مقبول تماما، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالًا“.

وأثير الجدل حول استضافة صلاح الأخفش، وإحياء حفل بالسعودية رغم أنه أعلن تعاطفه مع الحوثيين كما أنه صاحب الأغنية المسيئة للملك سلمان ”قولوا لسلمان أخو شارون بايندم)“، حيث اتهم مغردون أن هذا يفتح الباب أمام كل من يسيئ لقيادات المملكة بأن تتم دعوته وتكريمه.

شي غير مقبول تماماً وسنحقق في موضوع ونتخذ الازم حالاً! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 30, 2019

و تدخل مسؤولو شركة أنغامي في الأمر وخرجوا ببيان آخر أعلنوا فيه أنه لا علاقة لهم بالأمر، وجاء في البيان عبر حساب الشركة على ”تويتر“: ”يهمنا التأكيد أن لا علاقة بيننا والحدث في جدة على الإطلاق ولا من دعوة لأمثال هؤلاء الأشخاص للمشاركة“.

وأضاف البيان: ”كالعادة لن يكون لنا أي نشاط إلا بالتنسيق وموافقة هيئة الترفيه ونتمنى كل التوفيق للمملكة العزيزة وشعبها الغالي“.

يهمنا التأكيد أن لا علاقة بيننا والحدث في جدة على الإطلاق ولا من دعوة لأمثال هؤلاء الأشخاص للمشاركة. كالعادة، لن يكون لنا أي نشاط إلا بالتنسيق وموافقة هيئة الترفيه و نتمنى كل التوفيق للمملكة العزيزة وشعبها الغالي ???????? — Anghami (@anghami) December 30, 2019

يُذكر أن صلاح الأخفش كان قد دعا جمهوره في المملكة العربية السعودية لانتظاره في حفل غنائي يوم 2 يناير المقبل ضمن احتفالية مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة.