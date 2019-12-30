أول ظهور لدنيا بطمة وشقيقتها بعد إطلاق سراحهما في قضية ”حمزة مون بيبي“ (فيديو)

أطلقت السلطات المغربية، سراح الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، في قضية اتهامهما بابتزاز المشاهير بحساب يحمل اسم ”حمزة مون بيبي“.

ونشر المنتج البحريني محمد الترك مقطع فيديو عبر حسابه على ”سناب شات“ تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الأختان وهما تبتسمان لطمأنة الجمهور بشأن مصيرهما في القضية.

وقالت دنيا في الفيديو: ”حبيت أطمنكم علي، متخافوش علي بحبكم كلكم“، فيما أكد الترك أنه حرص على تصوير هذا المقطع ليطمئن كل محبي دنيا الذين دشنوا هاشتاغ ”قف مع دنيا“، مشيرًا إلى أنهم سكشفون عن تفاصيل ما حدث في وقت لاحق.

وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى أن النيابة العامة قررت أمس الإثنين، متابعة دنيا بطمة وشقيقتها في حالة سراح، بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز وبث وقائع كاذبة والمس بالحياة الخاصة والمشاركة، من خلال اشتباههما في امتلاك وادارة حساب المشاهير ”حمزه مون بيبي“.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر صحفية أنه تقرر منع دنيا بطمة من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات، كما تم حجز هاتفها المحمول، من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير.

يذكر أن قصة اتهام دنيا وشقيقتها بابتزاز المشاهير، بدأت بعد القبض على اليوتيوبر سكينة كلامور، والتي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة دنيا وشقيقتها بحساب حمزة مون بيبي، إلا أن بطمة أنكرت معرفتها باليوتيوبر الشهيرة بداية الأمر لتجد نفسها مؤخرا وقد تم استدعاؤها بشكل رسمي في القضية الشهيرة.