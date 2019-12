أول ظهور لدنيا بطمة وشقيقتها بعد إطلاق سراحهما في قضية ”حمزة مون بيبي“ (فيديو)

View this post on Instagram

أن النيابة العامة ، قررت اليوم الإثنين متابعة الفنانة المغربية دنيا باطمة وشقيقتها في حالة سراح ، بتهم تتعلق بالتشهير و الإبتزاز و بث وقائع كاذبة و المس بالحياة الخاصة و المشاركة. من خلال اشتباههم في امتلاك وادارة دنيا بطمه واختها ابتسام لحساب مشاهير " حمزه مون بيبي " وبحسب ذات المصادر ، فقد تقرر منع دنيا باطمة من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات. تم حجز الهاتف النقال للفنانة دنيا بطمة من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، ٠ @tkiish.kwt نتعامل مع جميع البنوك ‏‎نتعامل مع البلاك ليست ‏‎فواتير للقروض ‏‎اتصال أو واتس اب ‏69981190 @tkiish.kwt @tkiish.kwt #مقاطع_مزاجية _ ‏ ٠ ‎#الكويت #تكيش #تكييش #تكيش_قروض ‏‎ #إعادة_جدولة #فاتورة #بنك_وربة #بنك_الاهلي #تسهيلات #معاملات_بنكية ‏‎#فواتير #استقبال #سفر#بنك_بوبيان #بنك_الخليج #بنك_الوطني #بيت_التمويل ٠ #احلام #روان_بن_حسين #رؤى_الصبان #افنان_الباتل #نانسي_عجرم #حلا_الترك #شيرين #سناب #امل_العوضي #لغز #نهى_نبيل #elizabethqueen