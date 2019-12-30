هند القحطاني تكشف عن رسائل صادمة لمعجب طلب الزواج منها (فيديو)

كشفت الناشطة السعودية هند القحطاني عن رسائل صادمة تلقتها من معجب على الإيميل الخاص بها، يطلب فيها الزواج منها بطريقة وصفتها بـ“الرخيصة“.

ونشرت هند التي اعتادت على إثارة الجدل مؤخرًا بمقاطع فيديوهاتها، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على ”سناب شات“، قالت فيه: ”الله لا يبلانا، كل الشعب صار رجال أعمال!“.

وعن فحوى الرسالة التي تلقتها من المعجب، قالت: ”يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية، وعندي أموال وراح أعطيكي الي تبغينه“.

وتابعت: ”يقول لي إنتي حرة وسوي اللي تبغينه، وأعبدك وأحب رجولك، واللي تبغينه أنا تحت أمرك“.

وعن موقفها من تلك الرسائل، قالت: ”والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم، ما خديتك“.

وسبق أن كشفت هند القحطاني عن موقف ابنها من الهجوم ضدها وحقيقة ما إذا كان يقاطعها بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها، حيث نشرت مقطع فيديو وفوجئت بظهور نجلها معها رغم أنه لم يعتد على الظهور.

وتوجهت هند القحطاني إلى نجلها بسؤال عن سر قرار ظهوره معها في الفيديو، فرد قائلًا: ”أولًا لأنني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص“.