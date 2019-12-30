أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد نشر ابنته الصورة العارية

تجاهل الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الضجة التي أثيرت خلال اليومين الماضيين، بسبب الصورة التي نشرتها ابنته لينا، وهي عارية في مرحلة الطفولة، وذلك خلال أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو مثير للجدل، ظهر فيه مرتديًا نظارة نسائية وحلقًا في أذنه، بينما كان يغني في سيارته أغنية ”راب“ سبق أن أداها في فيلمه ”ورقة شفرة“ مع الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.

وجاء تعليق الفيشاوي على الفيديو: ”شغل قديم“، في حين جاءت التعليقات في معظمها تحمل انتقادات حادة لإطلالة الفنان الشاب، في الوقت الذي لم يتخذ فيه أي موقف بشأن الهجوم على ابنته لينا.

وكانت محكمة مصريّة قد أصدرت قبل نحو شهرين حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدّة شهر؛ لامتناعه عن سداد نفقة ابنته ”لينا“ وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة؛ استكمالًا للنزاع القضائيّ بين الفيشاوي الابن وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.

وكشف يوسف فايز محامي أحمد الفيشاوي في وقت سابق أنه تفاوض مع هند الحناوي طليقة الفيشاوي بطريقة لسداد النفقة على 3 دفعات وذلك لتفادي الحبس.

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض أحدث أفلامه ”أشباح أوروبا“، من بطولة هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.