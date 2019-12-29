ظهور نادر لنادية لطفي احتفالا بالكريسماس

فاجأت الفنانة المصرية نادية لطفي جمهورها بظهور نادر لها، وذلك في الصور التي تداولها حساب للمشاهير عبر مواقع الصور الشهير ”إنستغرام“، والتي ظهرت فيه مرتديه ملابس باللون الأحمر كنوع من الاحتفال بالكريسماس، والذي تفاعل معه جمهورها ومحبوها.

وتفاعل الجمهور مع صورة نادية لطفي، مبدين إعجابهم الشديد بالنجمة القديرة التي مازالت جميلة رغم تقدم العمر بها، وجاءت التعليقات لتشمل كثيرًا من الأدعية بطول العمر والصحة لها، كما علق البعض قائلاً :“شكلها ماتغيرش كتير“، وقال آخر ”ما شاء الله قمر زي ما هي“.

وتتلقى الفنانة نادية لطفي العلاج منذ فترة في مستشفى المعادي العسكري وحالتها الصحية مستقرّة، ومن وقت لآخر يزورها بعض أصدقائها من نجوم الوسط الفني لطمأنة جمهورها عليها.

وحرصت ”بيلي“، ابنة الفنانة المصرية الراحلة ناهد شريف، منذ فترة على زيارة ”لطفي“ في المستشفى، ورافق ابنة ناهد شريف، في الزيارة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، والإعلامية المصرية بوسي شلبي، التي نشرت مجموعةً من صور الزيارة عبر ”إنستغرام“، وخاصية ”إنستغرام ستوري“، وذلك في أول ظهور لنادية لطفي، بعد شائعة وفاتها التي انتشرت أواخر فبراير الماضي.

يذكر أن آخر ظهور لنادية لطفي أوائل يناير الماضي عندما منحتها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، درع جائزة الدولة التقديرية للفنون، بالتّزامن مع عيد ميلادها الـ82، والذي وافق الثالث من يناير.

وحضرتْ وقتها وزيرة الثقافة إلى المستشفى العسكريّ، وأهدتها التكريم باعتبارها قدّمت عددًا من روائع السّينما المصرية طوال تاريخها بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم دلال عبدالعزيز، وإيمي سمير غانم، والإعلامية بوسي شلبي، ومصمّم الأزياء هاني البحيري.

وكانت نادية لطفي قد اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة ولكن لم تعتزل الحياة الفنية حيث تحرص على التواجد في بعض المناسبات الفنية ولا تزال على تواصل مع أصدقائها المقربين مثل فيفي عبده التي تحرص على زيارتها بشكل مستمر واحتفلت منذ فترة بعيد ميلادها هناك.

ويبلغ رصيد نادية لطفي، الفني حوالي 75 فيلمًا سينمائيًا على مدى 30 عامًا، ومن أشهر أعمالها ”الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، السمان والخريف، للرجال فقط، بين القصرين، الإخوة الأعداء“.