السعودية.. حفل فني بذكرى مرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن

أعلنت فعاليات شتاء طنطورة في السعودية اليوم الأحد، عن تنظيم احتفالية موسيقية كبرى بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار العالمي لودفيغ فان بيتهوفن.

وأكد الحساب الرسمي للفعاليات على ”تويتر“، عبر مقطع فيديو، أن الاحتفال سيتم على مدار يومين هما 2 و4 كانون الثاني/يناير المقبل، ويرفع الحفل شعار ”الاحتفال بالتاريخ“، إذْ تم التعليق على مقطع الفيديو بالقول ”شتاء طنطورة يحتفي بالتاريخ في أسبوعه الثالث، حفل فني بمناسبة مرور 250 سنة لذكرى الموسيقار العبقري بيتهوفن“.

وأضاف ”بمصاحبة نخبة من الموسيقيين وسيمفونية تولوز الوطنية، إضافة إلى انطلاق (مهرجان المناطيد) المضيئة في سماء العلا على أنغام الموسيقى“.

وتم توفير تذاكر الحفل عبر الموقع الرسمي للمهرجان، ويشمل الحفل يومي 2 و4 يناير تناول طعام الغداء في مطعم ”ساس كافيه“، داخل منطقة ”شق الذئب“ الأثرية، على أن يتضمن الأداء الحي للموسيقى حضور الفنان العالمي رينو كابوسون وسيعزف على آلة الكمان، والفنان العالمي غيوم تشيليم على آلة الكمان، والفنان أدريان لا ماركا على آلة الڤيولا، والفنان إدغار مورو على آلة التشيللو، والمقطوعات الرباعية الوترية لبيتهوفن.

يُذكر أن الموسيقار العالمي بيتهوفن ولد في كانون الأول/ديسمبر 1770، وتُوفي في آذار/مارس 1827، وكان لودفيغ فان بيتهوفن ملحنا وموسيقارا وعازف بيانو ألمانيا، ويعد أحد الشخصيّات البارزة في الحقبة الكلاسيكية التي تَسبِق الرومانسيّة ويُعتَبرُ من أعظَم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثَرهم تأثيرًا، ويعود الفضل له في تطوير الموسيقى الكلاسيكيّة.