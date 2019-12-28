الموت يغيب الموسيقار اللبناني رينيه بندلي

فقدت عائلة بندلي الفنية اللبنانية ركنها الموسيقي رينيه بندلي، الذي كان المحرك الفعلي لسلّم العائلة فنيًا والمؤلفة من 12 شخصًا يتوزعون بين الغناء والتلحين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رينيه بندلي توفي عن 70 عامًا في الميناء الواقع في طرابلس شمال لبنان، وفي رصيده أكثر من 200 أغنية.

وكتب بندلي ولحن أغاني أسرته بالتعاون مع الشاعر الراحل الصحفي جورج يمين.

وخلال ثمانينيات القرن الماضي ساهم في وصول ابنته الطفلة ريمي بندلي إلى مسارح دولية، حيث انشدت لوطنها لبنان أغنية ”اعطونا الطفولة اعطونا السلام“.

واشتهر رينيه بندلي بأغانيه الساخرة والتي تحاكي أيام الحرب الأهلية في لبنان والتي دارت بين عامي 1975 و1990 وأزماتها المعيشية.

ومن تلك الأغنيات ”تنكة تنكة“ التي كتبها الفنان الراحل وسيم طبارة، وتعرض لواقع أزمة حياتية كان اللبنانيون فيها يقفون على محطات البنزين وأبواب المخابز للحصول على المواد الأولية المفقودة.

وغنى بندلي ”دورها دور“ في سبعينيات القرن الماضي من كلمات بشير الضيقة والتي حملت دعوة إلى نسيان الحرب.

وعاشت عائلة بندلي نجاحات كثيرة، ووثقت هذه النجاحات بأغنية ”عيلتنا عيلة“، و“وردة حمرة“، و“غزالي“.