لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

صدمت الفنانة المصرية لقاء سويدان جمهورها، بإعلانها اعتزال الفن والغناء بشكل رسمي وعدم التراجع في قرارها، مبررة ذلك بأن المهنة لم تعد تعتمد على الموهبة أو تحقق العدالة الفنية.

وأعلنت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اعتزالها التمثيل والغناء، لعدم قدرتها على مجاراة التغيرات التي تشهدها الساحة الفنية حاليا.

وقالت الفنانة المصرية عبر صفحتها الشخصية: ”بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي“.

وأضافت:“ لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته“.

واختتمت: ”لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن، قرار لا رجعة فيه“.

لقاء سويدان ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة بالتمثيل فى مسلسل (هو وهي) مع أحمد زكي وسعاد حسني، بعدها عملت فى مجموعة من المسلسلات الخاصة بالأطفال، وقامت بالغناء أيضًا في معظم برامج ومسلسلات الأطفال من عام 1983 إلى عام 1990.

درست الغناء والعزف على البيانو والكونترباص في معهد الكونسيرفتوار قسم الأصوات وبعد حصولها على الثانوية العامة إلتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت منه عام 2000، ثم أكملت دراستها العليا بالموسيقى،

وقد قامت بالبطولة الغنائية في أوبريت مصر إرادة ونصر في إطار الإحتفال بأعياد 6 أكتوبر مع المطربين على الحجار وايهاب توفيق وتامر حسني. أصدرت أول ألبوم غنائي لها عام 2009 بعنوان (فرحة حياتي) والذي ضم عشرة أغاني.