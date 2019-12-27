مطعم كندي يرفض استضافة ميغان والأمير هاري لهذا السبب

كشف مطعم كندي عن رفضه استضافة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس، اللذين كانا يبحثان عن مكان لتناول الطعام باحتفالات عيد الميلاد، وذلك تجنبًا للإجراءات الأمنية المصاحبة لهما.

وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، قالت زوجة صاحب مطعم Deep Cove Chalet، والذي يقع في مدينة سيدني في كولومبيا البريطانية بكندا، إنها التقت بفريق الأمن الخاص بالأمير لحجز طاولة في المطعم المطل على الواجهة البحرية، لكن زوجها الشيف رفض بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة في مثل هذه الحالات.

كان هاري قد فضّل مغادرة بريطانيا، والاحتفال بأول عيد ميلاد يمر على ارشي بعيدًا عن احتفالات البيت الملكي في ساندرينجهام مع والدة ماركل، دوريا راجلاند، في جزيرة فانكوفر.

لم يجد فريقه الأمني مفرًا من إيجاد بديل لكي يحتفل الأميران، حيث شوهدا وهما يسيران في حديقة محلية ”هورث هيل، بفانكوفر.

وفي السياق، كشفت السيدة صاحبة المطعم عن سعادتها، وأكدت أنهم محظوظون للغاية لوجود الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في مدينتهم، متمنية لهما في الوقت ذاته كل الخصوصية التي يمكنهما الحصول عليها“. حسبما قالت صحيفة ”فانكوفر صن“.